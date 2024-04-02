Apple выпустят более дешевые AirPods Lite и новые AirPods Max

Согласно информации, Apple готовится выпустить более дешевые AirPods в конце этого года. Это сообщение было сделано после того, как один из аналитиков, работающих в инвестиционной компании Haitong International Securities, Джефф Пу, сказал, что дочерняя компания Foxconn станет одним из поставщиков более дешевых AirPods.