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Apple выпустят более дешевые AirPods Lite и новые AirPods Max

Apple выпустят более дешевые AirPods Lite и новые AirPods Max

Согласно информации, Apple готовится выпустить более дешевые AirPods в конце этого года. Это сообщение было сделано после того, как один из аналитиков, работающих в инвестиционной компании Haitong International Securities, Джефф Пу, сказал, что дочерняя компания Foxconn станет одним из поставщиков более дешевых AirPods.

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