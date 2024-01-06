Дна не достигли. Попов о том, почему закрытие роддомов на Алтае – это логично

Несколько родильных отделений в крае временно закрыли в 2023 году. По словам министра здравоохранения, это вынужденное решение Закрытие родильных домов в Барнауле и других городов Алтайского края – временное решение.
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