Перенос Frostpunk 2, почему ААА делают так долго, Конор Макгрегор в HITMAN, Star Wars Bounty Hunter…

Frostpunk 2 не выйдет этим летом; в августе стартует тестирование 2XKO, файтинга по вселенной League of Legends; бывший продюсер Dragon Age объяснил, почему современные ААА-игры делают так долго; новая функция в Steam; в HITMAN World of Assassination появился Конор Макгрегор; Star Wars: Bounty Hunter получит переиздание; Capcom проведёт презентацию 3-х проектов на следующей неделе; .