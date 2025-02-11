В ЦБ рассказали, какие переводы расцениваются как подозрительные

Крупные российские банки ежедневно приостанавливают порядка 20 тысяч подозрительных переводов и предупреждают клиентов о рисках обмана, рассказал в интервью «Комсомольской правде» заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
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