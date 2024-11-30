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Калужские новости

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Метеоролог Шувалов дал калужанам прогноз погоды на выходные

Метеоролог Шувалов дал калужанам прогноз погоды на выходные

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на предстоящих выходных в Калужской областиГлава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде на предстоящих выходных в Калужской области.

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