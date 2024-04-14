Аэрофлот переносит рейсы в Египет и ОАЭ после конфликта между Израилем и Ираном

Авиакомпания "Аэрофлот" приняла решение о переносе вылета на более позднее времени рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга на курорты Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает пресс-служба компании.
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