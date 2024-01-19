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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО из-за агрессии против России

Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО из-за агрессии против России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, резко отнесся к появлению наемников из Пятой республики на Украине и написал в социальной сети X о том, что Париж должен выйти из Североатлантического альянса.

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