ATACMS прилетели: США будут поставлять Украине вооружения до тех пор, пока мы не ударим по их зарубежным военным базам

«Военная база США и западной коалиции в пограничном городе Эт-Танф, расположенная в 250 км от Дамаска, подверглась атаке трех беспилотных летательных аппаратов…» (Al Jazeera)Сколько красных линий было нарисовано с начала проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине – и не сосчитать! Совсем недавно была пройдена линия … .
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