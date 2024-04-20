Над территориями восьми регионов России: в Минобороны заявили об уничтожении и перехвате 50 БПЛА за ночь

Средства ПВО в ночь на 20 апреля перехватили и уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, а также Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.