Над территориями восьми регионов России: в Минобороны заявили об уничтожении и перехвате 50 БПЛА за ночь

Средства ПВО в ночь на 20 апреля перехватили и уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, а также Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
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