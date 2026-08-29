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proavto21

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Как мотор ЗАЗ-965 стал объёмнее: история одной расточки и её последствий

Как мотор ЗАЗ-965 стал объёмнее: история одной расточки и её последствий

Когда начинаешь разбираться в истории советских автомобилей, часто натыкаешься на удивительные инженерные компромиссы, которые сегодня кажутся почти невероятными.

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