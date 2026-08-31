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Царьград

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Ещё одно убийство подростка: В ХМАО задержан рецидивист

Ещё одно убийство подростка: В ХМАО задержан рецидивист

Предполагаемый убийца 15-летнего Артемия был в межгосударственном розыске. Тоже по делу об убийстве. Сегодня его задержали в ХМАО по показаниям свидетелей.

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