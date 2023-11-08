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Богомолов сравнил Запад и Россию

Богомолов сравнил Запад и Россию

Константин Богомолов. Фото: muzlifemagazine.ru Режиссер и худрук Театра на Малой Бронной, Константин Богомолов, выступая на марафоне общества “Знание” в рамках выставки-форума “Россия” на ВДНХ, выразил свое мнение о западной идеологии и ее влиянии на цельность личности.

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Комментарии
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С
Странник
господи почему они все такие страшные?
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