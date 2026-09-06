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Аргументы недели

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Сотрудники ДПС нашли пропавшего пенсионера, которого искали несколько дней

Сотрудники ДПС нашли пропавшего пенсионера, которого искали несколько дней

Ночью к экипажу отдельного строевого батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратился пожилой мужчина с просьбой о помощи.

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