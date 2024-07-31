Каша на завтрак: какая самая вредная

С детства нам внушают «прописную истину» – начинать каждый день с каши полезно. При этом сторонники такой догмы обычно не конкретизируют – а с какой именно? Очевидно, что не все каши полезны, а какие-то даже вредны.
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