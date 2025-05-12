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В Российском союзе туриндустрии перечислили правила поведения при потере документов

Как правило, ни один турист не застрахован от неприятных сюрпризов при отдыхе за рубежом. Потерянный паспорт, украденная сумка с телефоном и деньгами, «развод» […] The post В Российском союзе туриндустрии перечислили правила поведения при потере документов first appeared on LentaMsk.

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