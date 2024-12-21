Небензя: Ответ России на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать

Ответ России на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по городу Рыльск в Курской области не заставит себя ждать, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного вооружения Украине.