Небензя: Ответ России на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать

Ответ России на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по городу Рыльск в Курской области не заставит себя ждать, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного вооружения Украине.
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