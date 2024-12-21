Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Небензя: Ответ России на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать

Небензя: Ответ России на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать

Ответ России на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по городу Рыльск в Курской области не заставит себя ждать, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного вооружения Украине.

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Комментарии
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jolanta poplawskaja
Влупите по буннкеру клоуна орешником.
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19 час.

Картина дня

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