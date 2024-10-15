Известная модель снялась обнаженной для журнала

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Известная израильская модель Дорит Ревелис снялась обнаженной для журнала Puss Puss. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).