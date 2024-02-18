Вчера вечером министр обороны С. К. Шойгу официально доложил доложил Верховному Главнокомандующему о взятии Авдеевки.
Об Авдеевке
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Вчера вечером министр обороны С. К. Шойгу официально доложил доложил Верховному Главнокомандующему о взятии Авдеевки.
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