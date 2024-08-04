Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с туристами в Красноярском крае

Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в результате которого пострадали десять человек, в том числе двое детей (п.
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