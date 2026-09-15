Можно расслабиться? Что ждет метеозависимых 15 сентября

Геомагнитная обстановка 15 сентября будет спокойной. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на данные ученых из Лаборатории солнечной астрономии.
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