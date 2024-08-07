Восстание машин: 12 боевых роботов и дронов, которые используются уже сегодня

Смерть всем человекам. Не первое десятилетие военные, ученые и инженеры стремятся минимизировать число людей присутствующих на поле боя и повысить эффективность армий за счет использования высокотехнологичных устройств, когорту которых сегодня возглавляют разнообразные беспилотные аппараты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии