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Восстание машин: 12 боевых роботов и дронов, которые используются уже сегодня

Восстание машин: 12 боевых роботов и дронов, которые используются уже сегодня

Смерть всем человекам. Не первое десятилетие военные, ученые и инженеры стремятся минимизировать число людей присутствующих на поле боя и повысить эффективность армий за счет использования высокотехнологичных устройств, когорту которых сегодня возглавляют разнообразные беспилотные аппараты.

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