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Царьград

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"А факелы нам теперь выдадут?": Абхазы с грустью высказались о жизни без России

"А факелы нам теперь выдадут?": Абхазы с грустью высказались о жизни без России

Абхазия привыкла полагаться на помощь Москвы, что привело к разбалованности. И теперь, когда Москва прекратила финансирование, абхазы говорят: "Русские сказали: живите как хотите.

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