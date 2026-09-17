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Смоленская Газета

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Смоленская АЭС представила общественности отчёт по экологической безопасности за 2025 год

Смоленская АЭС представила общественности отчёт по экологической безопасности за 2025 год

На IV Экологическом фестивале Десногорска «ЭКОточка» состоялась презентация отчета по экологической безопасности Смоленской АЭС (Электроэнергетический дивизион «Росатома») за 2025 год.

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