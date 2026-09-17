Смоленская АЭС представила общественности отчёт по экологической безопасности за 2025 год

На IV Экологическом фестивале Десногорска «ЭКОточка» состоялась презентация отчета по экологической безопасности Смоленской АЭС (Электроэнергетический дивизион «Росатома») за 2025 год.
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