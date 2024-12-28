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Власти Николаева подтвердили попадание российского БПЛА по одному из предприятий

Власти Николаева подтвердили попадание российского БПЛА по одному из предприятий города В результате попадания беспилотника по территории одного из предприятий Николаева на объекте возник серьезный пожар.

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