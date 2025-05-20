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Вести Севастополь

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В Севастополь на форум «Энергия знаний» прибыли педагоги из Запорожья

В Севастополь на форум «Энергия знаний» прибыли педагоги из Запорожья

Педагогов из Крыма и Запорожья пригласили в Институт ядерной энергии и промышленности СевГУ.20 мая в Институте ядерной энергии и промышленности СевГУ состоится форум педагогов из Запорожской области и Севастополя «Энергия знаний».

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