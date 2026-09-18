Ушёл из жизни один из основателей ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий

14 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался советский и российский музыкант Евгений Александрович Броневицкий — бас-гитарист, вокалист и один из создателей легендарного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», коллектива, который принято считать одним из первых и самых влиятельных ВИА в истории советской эстрады.