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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Свирин: «Первым международным стартом для спортсменов из нашей главной команды станет чемпионат Европы»

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. «Первым международным стартом для спортсменов из нашей главной команды станет чемпионат Европы, который пройдет с 29 мая по 1 июня в болгарском Пловдиве», – сказал Свирин.

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