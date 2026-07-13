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«Зенит» предложил 40 млн евро за хавбека «Ботафого» Данило (Canal do Manel)

« Зенит » предложил « Ботафого » 40 миллионов евро за полузащитника Данило дос Сантоса . Об этом информирует Canal do Manel.

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