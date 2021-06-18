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Сервис Airbnb заплатил жертве изнасилования $7 млн, чтобы она молчала

Сервис Airbnb заплатил жертве изнасилования $7 млн, чтобы она молчала

Компания заявлена как самый популярный и безопасный сайт бронирования бюджетных вариантов жилья. Так ли это?Смотрите также:«Битцевский маньяк проводил мою тетю до дома»: пользователи Твиттера делятся историями встречи с опасными преступникамиНевероятная история изнасилования: как 18-летнюю Мари Адлер из жертвы серийного маньяка превратили в лживую преступницуТайна «острова смерти»: почему гибнут туристы на таиландском острове Ко ТаоИсчезнувшая модель: история Дарьи Бульбы, пропавшей в Шанхае средь бела дняЛинии судьбы: какая боль и мечты скрываются за татуировками Джоли .

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