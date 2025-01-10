Смоленская ёлка попала в финал всероссийского конкурса

За зимнюю красавицу, которая украсила благоустроенный по нацпроекту парк в смоленском райцентре, можно проголосовать онлайн Новогоднее дерево из Сафонова Смоленской области вышло в финал всероссийского конкурса «Ёлки России».
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