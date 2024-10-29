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Тест-драйв Haval H9: царь горы и бездорожья

Тест-драйв Haval H9: царь горы и бездорожья

H9 – флагманская модель марки Haval, практически внедорожник премиум-класса. Тем удивительнее, что в качестве маршрута для тест-драйва был выбран чуть ли не самый сложный: по автодорогам – дублерам Байкало-Амурской магистрали длиной 2500 км.

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