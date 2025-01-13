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Euractiv: Европа может сесть на «раскладной стул» за стол переговоров по Украине

Euractiv: Европа может сесть на «раскладной стул» за стол переговоров по Украине

Европа может сесть на «раскладной стул» за стол переговоров по Украине. Об этом пишет Euractiv. В ЕС опасаются, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет настроен на двусторонние обсуждения с главой Российской Федерации Владимиром Путиным без учета замечаний европейцев, отмечает издание.

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