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Кристиан Хорнер о четырех Гран-при в США: «Почему нет? Было бы потрясающе провести гонку в Нью-Йорке»

Кристиан Хорнер поддержал идею провести четыре Гран-при «Формулы-1» в США. В 2023 году гонщики приедут в Майами, Остин и Лас-Вегас.

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