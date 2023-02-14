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Орлов о словах Кокорина про тюрьму: «Это не голос умного мужчины, это голос ребенка. Он инфантилен. Жаль, что погубил свой талант»

Орлов о словах Кокорина про тюрьму: «Это не голос умного мужчины, это голос ребенка. Он инфантилен. Жаль, что погубил свой талант»

Геннадий Орлов считает слова Александра Кокорина о пользе от тюрьмы инфантилизмом.  Журналист прокомментировал слова футболиста, который заявил: «Хорошая школа.

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