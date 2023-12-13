В Барнауле пожаловались на систему оплаты в общественном транспорте

По словам местного жителя, из-за этого людям приходится ходить пешком в мороз У многих барнаульцев не проходит оплата проезда в общественном транспорте по карте МИР, сообщил местный житель в паблике Barnaul 22.
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