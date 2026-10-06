Западные страны молчат об ущербе, который наносится природе региона Черного моря атаками Киева на суда, поскольку они приемлют любые методы против России.
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