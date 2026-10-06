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Газета.ру

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Дипломат Кононученко: Запад молчит об ущербе Черному морю от атак Киева

Дипломат Кононученко: Запад молчит об ущербе Черному морю от атак Киева

Западные страны молчат об ущербе, который наносится природе региона Черного моря атаками Киева на суда, поскольку они приемлют любые методы против России.

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