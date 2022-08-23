Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч Иванов
    Я будучи курсантом от физ.зарядки всегда отлынивал, особенно зимой. Никто не мог найти, а я в актовом зале под трибун...Лучше всех: росси...
  • Jurij Najdenov
    я так тоже умел, но в погранцы не взяли.Лучше всех: росси...
  • Walery
    После карантина перед принятием Присяги стреляли из АКМ... у меня = 27! Но это не помогло - в учебке ни разу не был в...Лучше всех: росси...

В Якутии в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии

Следователем следственной части Следственного управления МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Якутск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх