В Якутии в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии

Следователем следственной части Следственного управления МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Якутск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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