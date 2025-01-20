Брянцы массового троллят январь

Жители Брянской области в соцсетях массового троллят январь, буквально пачками выкладывая в соцсетях фото с насекомыми, которые чудесным образом ожили и начали функционировать в конце самого холодного месяца в году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии