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Губернатор Андрей Травников обозначил важнейшие задачи системы образования Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников обозначил важнейшие задачи системы образования Новосибирской области

Глава региона принял участие в пленарном заседании XXIV Съезда работников образования «Педагог и Семья: вместе создаём будущее Новосибирской области», которое состоялось в рамках работы XI Международного форума «Технопром».

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