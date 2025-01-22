В Ростовской области за ночь сбито 15 вражеских беспилотников. Какие последствия

ВСУ атаковали четыре муниципалитета в донском регионе. Что говорят о пострадавших в области?Стало известно о том, что ночью в Ростовской области сбиты и подавлены дежурными расчётами ПВО России 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.