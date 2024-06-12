Москва, 11 июня /Синьхуа/ -- В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил, в ходе которых отрабатывается взаимодействие вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, сообщило Министерство обороны России.
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