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Депутат Шеремет призвал Запад не спекулировать вокруг статуса Запорожской АЭС

Депутат Шеремет призвал Запад не спекулировать вокруг статуса Запорожской АЭС

Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал западные государства, которые приняли совместное коммюнике на конференции по Украине в Швейцарии, не спекулировать вокруг российского статуса Запорожской АЭС.

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