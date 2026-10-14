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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"А где справедливость?": Убийцу записали в герои. Почему молчат чиновники?

"А где справедливость?": Убийцу записали в герои. Почему молчат чиновники?

ИА Новороссия Жители решили увековечить имена героев СВО. Для этого изготовили памятную доску.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

Вот везде у нас перекосы((( Ну чисто по-человечески - нельзя бывших убийц равнять с героями СВО, отдавшими свои жизни за Родину, при этом не запятнавших своих биографий. Как пострадавшие от рук этих преступников должны воспринимать желание увековечить их память? Ну неправильно это, здесь совершенно иной подход должен быть.