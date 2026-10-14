"А где справедливость?": Убийцу записали в герои. Почему молчат чиновники?

ИА Новороссия Жители решили увековечить имена героев СВО. Для этого изготовили памятную доску.
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В Великую Отечественную штрафников награждали - https://dzen.ru/a/amNuNNVlSA96CYe3?ysclid=mv8atwkk5i503905622https://dzen.ru/a/amNuNNVlSA96CYe3?ysclid=mv8atwkk5i503905622dzen
Вот везде у нас перекосы((( Ну чисто по-человечески - нельзя бывших убийц равнять с героями СВО, отдавшими свои жизни за Родину, при этом не запятнавших своих биографий. Как пострадавшие от рук этих преступников должны воспринимать желание увековечить их память? Ну неправильно это, здесь совершенно иной подход должен быть.
Ребят! Ну ведь НАДО же как-то в жизни разделять: мухи - отдельно, котлеты - отдельно! Иначе "Всё смешается в доме ОблоМских!".
Да, какие могут быть награды с таким прошлым?