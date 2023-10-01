Тело неизвестного с разбитой головой нашли в подвале строящегося дома на Авиаконструкторов

Мужчина был одет в серую ветровку, оранжевую футболку и чёрные штаны. В субботу в дежурную часть поступило сообщение о том, что в подвале строящегося дома № 67/1 по проспекту Авиаконструкторов лежит труп мужчины.
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