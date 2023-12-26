Варламова оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

Летом блогера уже наказывали за нарушение правил маркировки иностранного агентаМещанский районный суд Москвы оштрафовал блогера Илью Варламова (признан иноагентом) на 50 тысяч рублей за неуказание плашки иностранного агента.
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