Марочко заявил о присутствии старшего офицерского состава ВСУ в ЛНР

Старший офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили на территории ЛНР. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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