Польша показала конкурента российского «Краснополя»

Компания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) показала высокоточный артиллерийский боеприпас калибра 155 миллиметров APR-155, который может стать конкурентом российского снаряда «Краснополь», на выставке MSPO-2024.
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