25 безумств, которые можно найти только в Японии

Япония всегда славилась тем, что идет на шаг впереди остального мира в плане технологий. Неблагоприятное географическое положение и необычные природные условия Страны восходящего солнца сделали японцев невероятно изобретательной и эффективной нацией.
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