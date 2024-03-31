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25 безумств, которые можно найти только в Японии

25 безумств, которые можно найти только в Японии

Япония всегда славилась тем, что идет на шаг впереди остального мира в плане технологий. Неблагоприятное географическое положение и необычные природные условия Страны восходящего солнца сделали японцев невероятно изобретательной и эффективной нацией.

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