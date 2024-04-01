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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Руководитель Ryu Ga Gotoku подтвердил новую Like a Dragon и планы студии на Yakuza Kiwami 3 Гла...

Руководитель Ryu Ga Gotoku подтвердил новую Like a Dragon и планы студии на Yakuza Kiwami 3 Гла...

Руководитель Ryu Ga Gotoku подтвердил новую Like a Dragon и планы студии на Yakuza Kiwami 3Глава Ryu Ga Gotoku Studio и руководитель франшизы Like a Dragon Масаёси Ёкояма (Masayoshi Yokoyama) в новом эпизоде шоу Ryu Ga Gotoku Studio TV рассказал о ближайших планах студии на серию.

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