Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Николаев

Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить исконно русские города Одессу и Николаев. В беседе с РИА Новости политик привел исторические факты, доказывающие принадлежность регионов, перешедших к Украине после распада СССР, к России.
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